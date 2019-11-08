В Татарстане жидкие отходы сливали около христианского кладбища

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-08T15:03:05+03:00

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В Нурлате местные жители пожаловались экологам на то, что около христианского кладбища кто-то постоянно сливает жидкие отходы.

Специалисты выехали на место и взяли пробы почвы. В итоге факт загрязнения подтвердился. На месте происшествия для того, чтобы поймать нарушителя, экологи установили фотоловушку.

Она-то и засняла госномера машины, которая приехала и снова слила в районе кладбища жидкие отходы третьего класса опасности.

Автомобиль привез их с местного СПССК «Восток». В отношении которого был составлен протокол о нарушении по таким административным статьям, как «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления» и «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель».

- Виновнику грозит штраф в размере 440 тысяч рублей, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU