Строительство полилингвальной школы в Казани потребует более 686 миллионов рублей
Строительство полилингвальной школы в Казани будет стоить более 686 миллионов рублей. Деньги на это выделены из федерального и татарстанского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Образовательное учреждение, которое вместит в себя 1 224 ребенка, появится на улице Бондаренко. Школа должна быть готова к 30 августа 2020 года. Победителем тендера посредством аукциона стало казанское ООО «Грань». Работы уже начались.
Отметим, в полилингвальной школе дети смогут учиться на русском, татарском и английском языках. Базой для создания учреждения стала школа №165 с углубленным изучением английского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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