Строительство полилингвальной школы в Казани потребует более 686 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-08T15:29:06+03:00

Деньги на строительство учреждения выделены из федерального и регионального бюджетов

Учреждение должно открыться на улице Бондаренко к 30 августа 2020 года

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Строительство полилингвальной школы в Казани будет стоить более 686 миллионов рублей. Деньги на это выделены из федерального и татарстанского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Образовательное учреждение, которое вместит в себя 1 224 ребенка, появится на улице Бондаренко. Школа должна быть готова к 30 августа 2020 года. Победителем тендера посредством аукциона стало казанское ООО «Грань». Работы уже начались.

Отметим, в полилингвальной школе дети смогут учиться на русском, татарском и английском языках. Базой для создания учреждения стала школа №165 с углубленным изучением английского.

ИСТОЧНИК KP.RU