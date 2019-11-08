2019-11-08T19:10:15+03:00
Происшествия

Жительница Йошкар-Олы получила 1,6 миллиона рублей пенсии за умершую сестру

Деньги поступали на протяжении четырех лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размереЖенщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размереФото: Мария ЛЕНЦ
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В отношении жительницы Йошкар-Олы возбуждено уголовное дело. Оказалось, что женщина на протяжении четырех лет получала пенсию за свою умершую сестру. которая на протяжении.

Установлено, что с 24 февраля 2015 года по 28 февраля текущего года женщина, используя доверенность, незаконно обогатилась на 1,6 миллиона рублей. Она умолчала о том, что родственница умерла и предоставляла недостоверные сведения в отдел пенсионного обеспечения Марий Эл, сообщает прокуратура республики.

Сейчас женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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