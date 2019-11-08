В казанском Азино появятся две новые остановки общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-08T12:25:25+03:00

На них высаживать и принимать пассажиров будут как автобусы, так и троллейбусы

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В микрорайоне Азино столицы Татарстана прибавится остановок общественного транспорта. Так, два павильона будут установлены на улицах Академика Сахарова и Хайдара Бигичева.

- С 16 ноября будут введены остановочные пункты «Детский сад №185» по улице Хайдара Бигичева в районе дома №8 в обоих направлениях и «Ул.Академика Сахарова» по улице Академика Сахарова в районе дома №24 в направлении проспекта Победы, - сообщает комитет по транспорту Казани.

Отметим, что через эти остановки будут проходить автобусы №30 и №77, а также троллейбусы №№3, 9 и 12.

ИСТОЧНИК KP.RU