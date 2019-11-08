2019-11-08T12:25:25+03:00
Общество

В казанском Азино появятся две новые остановки общественного транспорта

На них высаживать и принимать пассажиров будут как автобусы, так и троллейбусы
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В микрорайоне Азино столицы Татарстана прибавится остановок общественного транспорта. Так, два павильона будут установлены на улицах Академика Сахарова и Хайдара Бигичева.

- С 16 ноября будут введены остановочные пункты «Детский сад №185» по улице Хайдара Бигичева в районе дома №8 в обоих направлениях и «Ул.Академика Сахарова» по улице Академика Сахарова в районе дома №24 в направлении проспекта Победы, - сообщает комитет по транспорту Казани.

Отметим, что через эти остановки будут проходить автобусы №30 и №77, а также троллейбусы №№3, 9 и 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане жидкие отходы сливали около христианского кладбища
Роспотребнадзор Татарстана нашел в казанском ТРК «Парк Хаусе» крыс
В Марий Эл механизм тента слетел с полуприцепа фуры и едва не угробил водителя легковушки
Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов
В Ульяновске школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Татарстане ожидается ноябрьская метель
К Новому году 2020 в Йошкар-Оле елочные базары начнут работать 24 декабря
В Марий Эл рано утром огонь полностью уничтожил жилой дом
«Можем предложить ему ведро и тряпку»: в Казани ищут вандала, испортившего сиденья в автобусах
Метнул самокат в голову ребенка: на жителя Чебоксар завели уголовное дело
ДТП на миллионы: В Ульяновске "Лексус" после столкновения с "Ауди" врезался в столб
"Ак Барс" обменял Мусина в "Спартак" на форварда Лещенко
В Марий Эл 18-летний пьяный парень насмерть сбил мужчину
В Альметьевске могут построить установку по переработке взрывоопасного н-бутана
На трассе в Чувашии иномарка насмерть сбила кабана
В Татарстане автомойщик упал в цистерну, его спас коллега
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Мидуэй"
В Чувашии прокуратура заставила власти Алатыря выплатить 5,5 миллионов рублей долга
В татарстанском Лениногорске предприятие создало нелегальную свалку из металла