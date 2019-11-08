К Новому году 2020 в Йошкар-Оле елочные базары начнут работать 24 декабря
Стало известно, что к Новому году 2020 елочные базары в Йошкар-Оле начнут работать с 24 декабря. Мэрия города уже объявила электронный аукцион на право заключения договора на размещение точек продажи деревьев.
Согласно техническому заданию, начальные цены на участок варьируются от 89 до 327 рублей. В городе для елочных базаров будет выделено четыре точки:
- напротив дома № 174 на улице Советской;
- напротив дома № 28 на улице Воинов Интернационалистов;
- на пересечении улиц Баумана и Кырли;
- напротив дома № 1 на улице Васильева.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 8 декабря. Его победители будут выбраны 10 числа.
ИСТОЧНИК KP.RU