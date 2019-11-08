2019-11-08T13:06:10+03:00
Общество

К Новому году 2020 в Йошкар-Оле елочные базары начнут работать 24 декабря

В столице Марий Эл эти хвойные деревья будут продавать на четырех точках
Алина ГАБДУЛИНА
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Уже объявлен тендер на право заключения договора на размещение точек продажи деревьевУже объявлен тендер на право заключения договора на размещение точек продажи деревьевФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Стало известно, что к Новому году 2020 елочные базары в Йошкар-Оле начнут работать с 24 декабря. Мэрия города уже объявила электронный аукцион на право заключения договора на размещение точек продажи деревьев.

Согласно техническому заданию, начальные цены на участок варьируются от 89 до 327 рублей. В городе для елочных базаров будет выделено четыре точки:

- напротив дома № 174 на улице Советской;

- напротив дома № 28 на улице Воинов Интернационалистов;

- на пересечении улиц Баумана и Кырли;

- напротив дома № 1 на улице Васильева.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 8 декабря. Его победители будут выбраны 10 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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