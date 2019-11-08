2019-11-08T11:47:52+03:00
Происшествия

Метнул самокат в голову ребенка: на жителя Чебоксар завели уголовное дело

Детский транспорт в нем признали оружием [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Еще в сентябре этого года в столице Чувашии в своем дворе на проспекте Мира пострадал 11-летний школьник. Он получил травму головы. И только недавно по данному факту было возбуждено уголовное дело и стали известны подробности произошедшего.

А они таковы – около 17.00 58-летний местный житель вышел на крыльцо подъезда многоэтажки и без видимых на то причин схватил стоящий у двери детский самокат и метнул его в гулявшего во дворе того самого 11-летнего мальчика.

В Чебоксарах мужчина метнул самокат в голову ребенка.

Двухколесный транспорт угодил ребенку прямо в голову. Тем самым ему был причинен легкий вред здоровью. Действия мужчины попали под уголовную статью «умышленное причинение легкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Подозреваемый написал явку с повинной, свою вину признал, в содеянном раскаивается. Расследование дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

На данный момент уже проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила характер полученных ребенком травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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