ДТП на миллионы: В Ульяновске "Лексус" после столкновения с "Ауди" врезался в столб

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-08T11:30:22+03:00

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Утром 8 ноября в Ульяновске произошло серьезное ДТП. Около 8.35 возле дома № 11 по проспекту Ульяновский столкнулись две иномарки - "Лексус" и "Ауди".

По данным регионального МВД, 32-летний водитель японского авто выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с атомобилем марки "Ауди" под управлением 38 - летнего мужчины. После столкновения "Лексус" врезался в столб. В результате ДТП оба водителя транспортных средств доставлены в медицинское учреждение.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU