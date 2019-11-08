2019-11-08T11:03:35+03:00
Спорт

"Ак Барс" обменял Мусина в "Спартак" на форварда Лещенко

Защитник не проходил в состав казанской команды
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Казанский "Ак Барс" произвел еще один обмен игроками. На сей раз с московским "Спартаком". Так, по условиям соглашения, в Казань переезжает нападающий Вячеслав Лещенко, а в обратном направлении проследует защитник Дамир Мусин. Контракт форварда действует до конца сезона 2020/21, в "Ак Барсе" Лещенко будет играть под 15-м номером.

Новобранец казанского клуба родился 24 апреля 1995 года в Электростали, начинал играть в местном "Кристалле", затем пробился в КХЛ, где выступал за "Атлант" и "Спартак". Всего в КХЛ сыграл 269 матчей и набрал 92 (41+51) очка.

− При обмене Дамира Мусина на Вячеслава Лещенко мы исходили как из интересов клуба, так и самих игроков. Мы рассчитываем на Вячеслава как скоростного нападающего, способного выполнять большой объем работы, с серьёзным опытом выступления в КХЛ и обладающего лидерскими качествами, - сообщил генменеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

Напомним, что ранее казанцы отпустили защитника Игоря Ожиганова в питерский СКА, а взамен получили форварда Виктора Тихонова и игрока обороны Романа Рукавишникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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