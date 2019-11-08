В Марий Эл 18-летний пьяный парень насмерть сбил мужчину
У молодого человека не было водительского удостоверения
Фото: УГИБДД Марий Эл
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Вечером в четверг, 7 ноября, на 53 километре автодороги «Озерки-Марьино-Юрино» в Марий Эл произошел смертельный наезд на 62-летнего пешехода. Мужчину сбила «четырнадцатая», за рулем которой находился пьяный 18-летний парень без водительский прав.
По предварительным данным, пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов. По информации УГИБДД, мужчина скончался на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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