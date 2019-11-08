2019-11-08T08:16:53+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Мидуэй"

Мероприятие пройдет в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" ТЦ "Сувар Плаза"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Новый фильм о Второй мировой войне выходит на российские экраны 14 ноября, но казанцы смогут его посмотреть уже 13 ноября. Возрастной рейтинг - 16+.

Фильм основан на реальных событиях. История героического подвига офицеров и простых солдат в Битве за Мидуэй, крупнейшем морском сражении между флотом США и Объединенным флотом Японии, которое стало поворотным моментом на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Преодолеть преграды на пути к победе бойцам помогли интуиция, сила духа и подлинное мужество.

Режиссер фильма Роланд Эммерих, в картине снимались Вуди Харрельсон, Люк Эванс и Мэнди Мур. Бюджет ленты 100 миллионов долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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