2019-11-07T18:16:50+03:00
Происшествия

Схватил ножи и начал резать: татарстанца задержали за попытку убийства двух женщин

Одна из пострадавших является его любовницей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Следствие будет просит отправить задержанного под арест.Следствие будет просит отправить задержанного под арест.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В отношении 49-летнего Николая Трофимова возбуждено уголовное дело за покушениие на убийство двух женщин.

По версии следствия, в селе Селенгуши Нурлатского района Татарстана мужчина выпивал вместе со своей любовницей и подругой.

После возлияний между Трофимовым и женщинами вспыхнула пьяная ссора. После которой мужчина вооружился двумя ножами и напал на обидчиц. Сначала он нанес не менее трех ударов ими 47-летней знакомой, а потом принялся и за любовницу. Последняя получил около шести ножевых ранений в грудь и живот.

Первой пострадавшей удалось обезоружить пьяного дебошира и выбежать на улицу за помощью. Трофимов же лег спать рядом с раненной им сожительницей. Помощь женщине поспела вовремя, ее в срочном порядке госпитализировали и сейчас ее жизни и жизни ее знакомой ничего не угрожает.

- Свою причастность к данному преступлению Трофимов признал, но лишь частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу, - сообщают в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В татрстанском Лениногорске предприятие создало нелегальную свалку из металла
В Чебоксарах сквер назвали именем архитектора Петра Егорова
В Казани завели уголовное дело из-за незаконной добычи песка
В Йошкар-Оле ищут мальчика-велосипедиста, который врезался в иномарку
Нижнекамск стал самым дружелюбным городом Татарстана
Полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в сборную Грузии
В Чебоксарах иномарка сбила 8-летнего ребенка на «зебре» у школы
В Йошкар-Оле студента, обокравшего машину, нашли по забытому им телефону
Оглашен приговор пятерым казанцам, похитивших землю на 42,8 миллиона рублей
На дне рождения Николая Лемаева в Нижнекамске выступят Вurito и Мот
В Йошкар-Оле на «зебре» автомобиль Infiniti сбил пенсионерку
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Следователи проверят госчиновников на связь с преднамеренным банкротством ГУП «Чувашавтотранс»
С актером казанского ТЮЗа Александром Купцовым простятся 9 ноября
Нет реставрации – нет платы за аренду: в Казани возбудили уголовное дело из-за незаконного договора с ГБУ «Центр культурного наследия»
Казанский Федеральный университет впервые попал в топ-100 лучших вузов мира
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Новым мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
Прасковья, Эрик, Северина и Павла: как еще казанцы называли своих новорожденных детей
В Казани температурный рекорд ноября долго не продержится