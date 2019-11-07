Схватил ножи и начал резать: татарстанца задержали за попытку убийства двух женщин

СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-07T18:16:50+03:00

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В отношении 49-летнего Николая Трофимова возбуждено уголовное дело за покушениие на убийство двух женщин.

По версии следствия, в селе Селенгуши Нурлатского района Татарстана мужчина выпивал вместе со своей любовницей и подругой.

После возлияний между Трофимовым и женщинами вспыхнула пьяная ссора. После которой мужчина вооружился двумя ножами и напал на обидчиц. Сначала он нанес не менее трех ударов ими 47-летней знакомой, а потом принялся и за любовницу. Последняя получил около шести ножевых ранений в грудь и живот.

Первой пострадавшей удалось обезоружить пьяного дебошира и выбежать на улицу за помощью. Трофимов же лег спать рядом с раненной им сожительницей. Помощь женщине поспела вовремя, ее в срочном порядке госпитализировали и сейчас ее жизни и жизни ее знакомой ничего не угрожает.

- Свою причастность к данному преступлению Трофимов признал, но лишь частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу, - сообщают в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU