Схватил ножи и начал резать: татарстанца задержали за попытку убийства двух женщин
В отношении 49-летнего Николая Трофимова возбуждено уголовное дело за покушениие на убийство двух женщин.
По версии следствия, в селе Селенгуши Нурлатского района Татарстана мужчина выпивал вместе со своей любовницей и подругой.
После возлияний между Трофимовым и женщинами вспыхнула пьяная ссора. После которой мужчина вооружился двумя ножами и напал на обидчиц. Сначала он нанес не менее трех ударов ими 47-летней знакомой, а потом принялся и за любовницу. Последняя получил около шести ножевых ранений в грудь и живот.
Первой пострадавшей удалось обезоружить пьяного дебошира и выбежать на улицу за помощью. Трофимов же лег спать рядом с раненной им сожительницей. Помощь женщине поспела вовремя, ее в срочном порядке госпитализировали и сейчас ее жизни и жизни ее знакомой ничего не угрожает.
- Свою причастность к данному преступлению Трофимов признал, но лишь частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу, - сообщают в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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