2019-11-07T16:07:49+03:00
Общество

Следователи проверят госчиновников на связь с преднамеренным банкротством ГУП «Чувашавтотранс»

Итогом этого может стать возбуждение уголовных дел по таким статьям как «злоупотребление должностными полномочиями» и «халатность»
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Решения о возбуждении уголовных дел примут по итогам проверки.Решения о возбуждении уголовных дел примут по итогам проверки.Фото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Следственный комитет Чувашии начал проверку республиканских госчиновников. Будут искать чьи действия или наоборот бездействия привело к банкротству ГУП «Чувашавтотранс».

В частности, будет дана правовая оценка законности и причинам отчуждения имущества предприятия, а также были ли приняты достаточные меры, чтобы удержать его хотя бы на плаву и субсидировать пассажирские перевозки.

- Указанные действия (бездействие) повлекли последствия в виде несвоевременной выплаты зарплаты работникам, нарушения автобусного пассажирского сообщения в Чувашии и банкротства предприятия, - сообщили в следственном комитете республики.

Отмечается, что по результатам этой проверку могут быть возбуждены уголовные дела по статьям: «неправомерные действия при банкротстве», «преднамеренное банкротство», «злоупотребление должностными полномочиями», «превышение должностных полномочий» и «халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В татрстанском Лениногорске предприятие создало нелегальную свалку из металла
В Чебоксарах сквер назвали именем архитектора Петра Егорова
В Казани завели уголовное дело из-за незаконной добычи песка
В Йошкар-Оле ищут мальчика-велосипедиста, который врезался в иномарку
Нижнекамск стал самым дружелюбным городом Татарстана
Схватил ножи и начал резать: татарстанца задержали за попытку убийства двух женщин
Полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в сборную Грузии
В Чебоксарах иномарка сбила 8-летнего ребенка на «зебре» у школы
В Йошкар-Оле студента, обокравшего машину, нашли по забытому им телефону
Оглашен приговор пятерым казанцам, похитивших землю на 42,8 миллиона рублей
На дне рождения Николая Лемаева в Нижнекамске выступят Вurito и Мот
В Йошкар-Оле на «зебре» автомобиль Infiniti сбил пенсионерку
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
С актером казанского ТЮЗа Александром Купцовым простятся 9 ноября
Нет реставрации – нет платы за аренду: в Казани возбудили уголовное дело из-за незаконного договора с ГБУ «Центр культурного наследия»
Казанский Федеральный университет впервые попал в топ-100 лучших вузов мира
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Новым мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
Прасковья, Эрик, Северина и Павла: как еще казанцы называли своих новорожденных детей
В Казани температурный рекорд ноября долго не продержится