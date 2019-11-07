Следователи проверят госчиновников на связь с преднамеренным банкротством ГУП «Чувашавтотранс»
Следственный комитет Чувашии начал проверку республиканских госчиновников. Будут искать чьи действия или наоборот бездействия привело к банкротству ГУП «Чувашавтотранс».
В частности, будет дана правовая оценка законности и причинам отчуждения имущества предприятия, а также были ли приняты достаточные меры, чтобы удержать его хотя бы на плаву и субсидировать пассажирские перевозки.
- Указанные действия (бездействие) повлекли последствия в виде несвоевременной выплаты зарплаты работникам, нарушения автобусного пассажирского сообщения в Чувашии и банкротства предприятия, - сообщили в следственном комитете республики.
Отмечается, что по результатам этой проверку могут быть возбуждены уголовные дела по статьям: «неправомерные действия при банкротстве», «преднамеренное банкротство», «злоупотребление должностными полномочиями», «превышение должностных полномочий» и «халатность».
ИСТОЧНИК KP.RU