Следователи проверят госчиновников на связь с преднамеренным банкротством ГУП «Чувашавтотранс»

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-07T16:07:49+03:00

Решения о возбуждении уголовных дел примут по итогам проверки. Фото: Иван ПЕТРОВ

Итогом этого может стать возбуждение уголовных дел по таким статьям как «злоупотребление должностными полномочиями» и «халатность»

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Следственный комитет Чувашии начал проверку республиканских госчиновников. Будут искать чьи действия или наоборот бездействия привело к банкротству ГУП «Чувашавтотранс».

В частности, будет дана правовая оценка законности и причинам отчуждения имущества предприятия, а также были ли приняты достаточные меры, чтобы удержать его хотя бы на плаву и субсидировать пассажирские перевозки.

- Указанные действия (бездействие) повлекли последствия в виде несвоевременной выплаты зарплаты работникам, нарушения автобусного пассажирского сообщения в Чувашии и банкротства предприятия, - сообщили в следственном комитете республики.

Отмечается, что по результатам этой проверку могут быть возбуждены уголовные дела по статьям: «неправомерные действия при банкротстве», «преднамеренное банкротство», «злоупотребление должностными полномочиями», «превышение должностных полномочий» и «халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU