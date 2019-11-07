Оглашен приговор пятерым казанцам, похитивших землю на 42,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-07T17:38:18+03:00

Не все они попадут в колонию

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В соответствии роли каждого пятерых казанцев признали виновными в особо крупном мошенничестве, покушении на него, легализации похищенного и использовании подложного документа.

Как было доказано в суде, еще в 2010 году двое из фигурантов этого уголовного дела создали группу. Их целью стали земельные участки в Казани, а также Пестречинском районе Татарстана.

В течение трех последующих лет уже разросшаяся компания подделывали документы, обманывали сотрудников местного Росреестра. В итоге они незаконно завладели 32 участками в поселке Салмачи и деревне Куюки. Часть из них была потом продана через подставных лиц.

Попались они, когда снова попытались провернуть ту же схему все в тех же Салмачах. Но в этот раз мошенникам не удалось обмануть Росреестр. Были возбуждены уголовные дела. Как потом подсчитали сумма причинного ущерба превысила 42,8 миллиона рублей. Тогда-то на все похищенные участки и был наложен арест.

- Свою вину фигуранты дела признали, но лишь частично. В итоге суд приговорил троих из них к срокам от 3,5 до 6 лет колонии общего режима. Оставшиеся двое подвержены условному наказанию с испытательным сроком 4 года, - сообщает прокуратура Татарстана. – Данный приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU