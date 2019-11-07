В Йошкар-Оле студента, обокравшего машину, нашли по забытому им телефону
В Йошкар-Оле 51-летний мужчина сообщил в полицию о краже из его автомобиля LADA Samara. Легковушка несколько дней стояла припаркованной у дома на улице Первомайской. После ее владелец заметил, что она вскрыта.
Из салона были похищены автомагнитола, зарядное устройство для аккумуляторной батареи, компрессор, канистра, ручной насос, домкрат и встроенная акустическая колонка. Все это владелец «Лады» оценил в 3,5 тысячи рублей.
В салоне вскрытого авто полицейские нашли телефон. Он, как выяснилось, принадлежал 18-летнему студенту колледжа. Молодой человек был задержан.
- В ходе разбирательства, подозреваемый также сознался в совершении несколькими днями ранее еще одной аналогичной кражи из автомобиля ВАЗ-2114, припаркованного у дома по улице Кремлевской, - сообщает МВД Марий Эл.
В отношении парня возбуждены уголовные дела по факту краж. Сейчас в его отношении избирается мера пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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