2019-11-07T17:43:08+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле студента, обокравшего машину, нашли по забытому им телефону

Из легковушки парень вынес техники на 3,5 тысячи рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас в отношении парня возбуждено два уголовных делаСейчас в отношении парня возбуждено два уголовных делаФото: Александр Новиков
Изменить размер текста:

В Йошкар-Оле 51-летний мужчина сообщил в полицию о краже из его автомобиля LADA Samara. Легковушка несколько дней стояла припаркованной у дома на улице Первомайской. После ее владелец заметил, что она вскрыта.

Из салона были похищены автомагнитола, зарядное устройство для аккумуляторной батареи, компрессор, канистра, ручной насос, домкрат и встроенная акустическая колонка. Все это владелец «Лады» оценил в 3,5 тысячи рублей.

В салоне вскрытого авто полицейские нашли телефон. Он, как выяснилось, принадлежал 18-летнему студенту колледжа. Молодой человек был задержан.

- В ходе разбирательства, подозреваемый также сознался в совершении несколькими днями ранее еще одной аналогичной кражи из автомобиля ВАЗ-2114, припаркованного у дома по улице Кремлевской, - сообщает МВД Марий Эл.

В отношении парня возбуждены уголовные дела по факту краж. Сейчас в его отношении избирается мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В татрстанском Лениногорске предприятие создало нелегальную свалку из металла
В Чебоксарах сквер назвали именем архитектора Петра Егорова
В Казани завели уголовное дело из-за незаконной добычи песка
В Йошкар-Оле ищут мальчика-велосипедиста, который врезался в иномарку
Нижнекамск стал самым дружелюбным городом Татарстана
Схватил ножи и начал резать: татарстанца задержали за попытку убийства двух женщин
Полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в сборную Грузии
В Чебоксарах иномарка сбила 8-летнего ребенка на «зебре» у школы
Оглашен приговор пятерым казанцам, похитивших землю на 42,8 миллиона рублей
На дне рождения Николая Лемаева в Нижнекамске выступят Вurito и Мот
В Йошкар-Оле на «зебре» автомобиль Infiniti сбил пенсионерку
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Следователи проверят госчиновников на связь с преднамеренным банкротством ГУП «Чувашавтотранс»
С актером казанского ТЮЗа Александром Купцовым простятся 9 ноября
Нет реставрации – нет платы за аренду: в Казани возбудили уголовное дело из-за незаконного договора с ГБУ «Центр культурного наследия»
Казанский Федеральный университет впервые попал в топ-100 лучших вузов мира
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Новым мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
Прасковья, Эрик, Северина и Павла: как еще казанцы называли своих новорожденных детей
В Казани температурный рекорд ноября долго не продержится