Казанский Федеральный университет впервые попал в топ-100 лучших вузов мира

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-07T15:05:28+03:00

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Казанский Федеральный университет оказался на 94 строчке в списке лучших вузов мира предметного рейтинга Times Higher Education World University Ranking 2019/2020. Так, он впервые вошел в топ-100 по направлению «Образование». Здесь итоговый балл КФУ составил 50,2.

ИСТОЧНИК KP.RU