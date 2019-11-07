2019-11-07T15:05:28+03:00
Общество

Казанский Федеральный университет впервые попал в топ-100 лучших вузов мира

В нем КФУ занял 94 строчку
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Казанского Федерального университетаФото: пресс-служба Казанского Федерального университета
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Казанский Федеральный университет оказался на 94 строчке в списке лучших вузов мира предметного рейтинга Times Higher Education World University Ranking 2019/2020. Так, он впервые вошел в топ-100 по направлению «Образование». Здесь итоговый балл КФУ составил 50,2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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