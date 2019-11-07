Казанский Федеральный университет впервые попал в топ-100 лучших вузов мира
В нем КФУ занял 94 строчку
Фото: пресс-служба Казанского Федерального университета
Изменить размер текста:
Казанский Федеральный университет оказался на 94 строчке в списке лучших вузов мира предметного рейтинга Times Higher Education World University Ranking 2019/2020. Так, он впервые вошел в топ-100 по направлению «Образование». Здесь итоговый балл КФУ составил 50,2.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости образования»