В Чебоксарах сквер назвали именем архитектора Петра Егорова
Речь идет о территории у «Чувашгражданпроекта»
Фото: wikipedia.org
Изменить размер текста:
В Чебоксарах сквер назвали именем выдающегося зодчева Петра Егорова. Речь идет о территории у «Чувашгражданпроекта» (Московский проспект, 3). Соответствующее постановление подписал заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов.
Отметим, что в этом сквере уже установлен памятник Егорову. С просьбой присвоить территории имя архитектора в администрацию ранее обратились депутаты Госсовета Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU