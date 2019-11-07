В Чебоксарах сквер назвали именем архитектора Петра Егорова

СЕГОДНЯ 19:19 2019-11-07T19:19:02+03:00

Речь идет о территории у «Чувашгражданпроекта»

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В Чебоксарах сквер назвали именем выдающегося зодчева Петра Егорова. Речь идет о территории у «Чувашгражданпроекта» (Московский проспект, 3). Соответствующее постановление подписал заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов.

Отметим, что в этом сквере уже установлен памятник Егорову. С просьбой присвоить территории имя архитектора в администрацию ранее обратились депутаты Госсовета Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU