Прасковья, Эрик, Северина и Павла: как еще казанцы называли своих новорожденных детей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-07T14:12:16+03:00

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Специалисты ЗАГСа столицы Татарстана подвели итоги прошедшей недели - с 28 октября по 3 ноября. Так, за этот период в городе было зарегистрировано рождение 373 детей. Из них 179 – это мальчики, а 194 – девочки.

Также в этот раз в казанском ЗАГСе не забыли составить традиционный рейтинг самых популярных и самых редких имен, которым и горожане нарекали своих новорожденных детей.

Так, на прошлой неделе младенцев чаще всего называли: Семен, Ранель, Мирон, Алия, Азалия, Самир, Ева, Дамир, Тимур, Амир, Софья и Амина.

В список же самых редких имен в этот раз попали: Прасковья, Эрик, Северина, Стефан, Савва, Степан, Мира, Лидия, Рузаль, Павла и Лиана.

ИСТОЧНИК KP.RU