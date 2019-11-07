2019-11-07T14:12:16+03:00
Общество

Прасковья, Эрик, Северина и Павла: как еще казанцы называли своих новорожденных детей

В городском ЗАГСе подвели итоги прошедшей недели
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Специалисты ЗАГСа столицы Татарстана подвели итоги прошедшей недели - с 28 октября по 3 ноября. Так, за этот период в городе было зарегистрировано рождение 373 детей. Из них 179 – это мальчики, а 194 – девочки.

Также в этот раз в казанском ЗАГСе не забыли составить традиционный рейтинг самых популярных и самых редких имен, которым и горожане нарекали своих новорожденных детей.

Так, на прошлой неделе младенцев чаще всего называли: Семен, Ранель, Мирон, Алия, Азалия, Самир, Ева, Дамир, Тимур, Амир, Софья и Амина.

В список же самых редких имен в этот раз попали: Прасковья, Эрик, Северина, Стефан, Савва, Степан, Мира, Лидия, Рузаль, Павла и Лиана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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