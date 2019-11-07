В Чебоксарах иномарка сбила 8-летнего ребенка на «зебре» у школы
Молодой человек за рулем легковушки не имел водительских прав [фото]
Фото: УГИБДД Чувашии
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В среду, 6 ноября, в Чебоксарах у школы на улице Космонавтов автомобиль сбил 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по «зебре». За рулем легковушки был 22-летний молодой человек без водительских прав.
Школьник был госпитализирован с ушибами и ссадинами, сообщает УГИБДД Чувашии.
Фото: УГИБДД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU
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