В Чебоксарах иномарка сбила 8-летнего ребенка на «зебре» у школы

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-07T17:54:40+03:00

Молодой человек за рулем легковушки не имел водительских прав [фото]

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В среду, 6 ноября, в Чебоксарах у школы на улице Космонавтов автомобиль сбил 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по «зебре». За рулем легковушки был 22-летний молодой человек без водительских прав.

Школьник был госпитализирован с ушибами и ссадинами, сообщает УГИБДД Чувашии.

Фото: УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU