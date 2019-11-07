СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-07T12:02:17+03:00

Туристы готовы прожить в столице Татарстана в среднем от 3 до 4 праздничных ночей

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Казань попала в топ-10 самых популярных городов России для встречи Нового года 2020. Так, по данным ресурса Tvil.ru, туристы бронируют жилье в столице Татарстана в среднем на срок от 3 до 4 праздничных ночей. Им это обойдет примерно в 3 817 рублей.

Казань в рейтинге заняла третье место. На первом и втором Москва и Санкт-Петербург соответственно. Также в эту же 10-ку популярных городов России для встречи Нового года 2020 вошли Петрозаводск, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг, Екатеринбург, Тверь и Калининград.

В них путешественники бронируют жилье на новогодние каникулы на срок от 2 до 5 ночей и готовы платить за него от 1,6 до 16,3 тысячи рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU