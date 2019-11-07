В Йошкар-Оле на «зебре» автомобиль Infiniti сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-07T16:34:28+03:00

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В среду, 6 ноября, в Йошкар-Оле на улице Хасанова автомобиль марки Infiniti сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Женщина была госпитализирована с места происшествия, сообщает ГИБДД Марий Эл.

Авария произошла в 16.00, когда в городе уже стемнело. Не исключено, что 45-летний водитель иномарки не заметил пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU