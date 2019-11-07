В Йошкар-Оле на «зебре» автомобиль Infiniti сбил пенсионерку
69-летняя женщина была госпитализирована с места ДТП
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:
В среду, 6 ноября, в Йошкар-Оле на улице Хасанова автомобиль марки Infiniti сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Женщина была госпитализирована с места происшествия, сообщает ГИБДД Марий Эл.
Авария произошла в 16.00, когда в городе уже стемнело. Не исключено, что 45-летний водитель иномарки не заметил пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»