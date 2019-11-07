2019-11-07T16:34:28+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на «зебре» автомобиль Infiniti сбил пенсионерку

69-летняя женщина была госпитализирована с места ДТП
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В среду, 6 ноября, в Йошкар-Оле на улице Хасанова автомобиль марки Infiniti сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Женщина была госпитализирована с места происшествия, сообщает ГИБДД Марий Эл.

Авария произошла в 16.00, когда в городе уже стемнело. Не исключено, что 45-летний водитель иномарки не заметил пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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