2019-11-07T10:32:24+03:00
Общество

С начала 2019 года Роспотребнадзор Чувашии оштрафовал магазины на 1,6 миллионов рублей за нарушение правил продажи сигарет

Сотрудники надзорного ведомства проверили 192 объекта и выявили 62 нарушения
Алина ГАБДУЛИНА
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Нарушителями стали 27 юридических и 60 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 22 гражданинаНарушителями стали 27 юридических и 60 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 22 гражданинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2019 году Роспотребнадоз Чувашии проверил 192 объекта, где продаются сигареты. В ходе этого сотрудниками надзорного ведомства было выявлено 62 нарушения закона и внесено 109 постановление о назначении наказания. Общая сумма штрафов за них составила более 1,6 миллионов рублей.

Так, в одной точке сигареты продавали по завышенной цене, в 13 – были нарушены требования к оформлению перечня табачной продукции, в 15 – отсутствовали знаки о запрете курения. Чаще всего (в 31 случае) сигареты продавались на расстоянии менее ста метров от границ территории различных образовательных учреждений.

Нарушителями стали 27 юридических и 60 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 22 гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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