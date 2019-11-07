2019-11-07T10:12:53+03:00
Общество

8 ноября жители трех районов Казани останутся без света

Причина этого – плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Речь идет о Вахитовском, Ново-Савиновском и Приволжском районах городаРечь идет о Вахитовском, Ново-Савиновском и Приволжском районах города
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 ноября, жители Вахитовского, Ново-Савиновского и Приволжского районов Казани на день останутся без света. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 электричества не будет в домах №№51 и 53 на улице Галиаскара Камала. В это же время без света останутся жильцы домов № 14, 16, 16а, 22, 22а и 24а на улице Гаврилова и дома №24а на улице Лавреньева.

Немногим дольше, с 8.00 до 18.00 электричество будет отключено в домах частного сектора Приволжского района по улицам: Горийская, Запорожская, Липецкая, Пожарная, Прибрежная, Цветочная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани температурный рекорд ноября долго не продержится
У экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова конфисковали гараж, который он получил в виде взятки
Хранил и фасовал на съемной квартире: в Татарстане задержали наркосбытчика с почти 3 килограммами конопли
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
69 объектов недвижимости будут выкуплены для строительства Большого Казанского кольца
Казань попала в топ-10 самых популярных городов России для встречи Нового года 2020
Стадион «Казань Арена» переименовали в «Ак Барс Банк Арену»
«Он – звезда. А вы – легенда»: Рустам Минниханов в отпуске встретился с американским актером Стивеном Сигалом
УНИКС обыграл "Брешию" и продолжает лидировать в группе Кубка Европы
В Йошкар-Оле иномарка сбила 8-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу
С начала 2019 года Роспотребнадзор Чувашии оштрафовал магазины на 1,6 миллионов рублей за нарушение правил продажи сигарет
В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина
В Татарстане 80-летняя пенсионерка отравилась угарным газом
Не вышел на поклон: После спектакля скончался Народный артист Татарстана Александр Купцов
Громкий трансфер в КХЛ: "Ак Барс" теряет Ожиганова, но получит двух игроков
"Дай позвонить": Житель Ульяновска одолжил телефон собутыльнику, а тот его украл
В Татарстане во время лобового столкновения пострадал один из водителей
В Татарстане во время пожара спасли четверых человек, трое из них дети
В Марий Эл росгвардейца задержали мужчину с топором
В Казани пенсионерке зажало ногу дверью троллйбуса