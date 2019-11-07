8 ноября жители трех районов Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-07T10:12:53+03:00

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В пятницу, 8 ноября, жители Вахитовского, Ново-Савиновского и Приволжского районов Казани на день останутся без света. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 электричества не будет в домах №№51 и 53 на улице Галиаскара Камала. В это же время без света останутся жильцы домов № 14, 16, 16а, 22, 22а и 24а на улице Гаврилова и дома №24а на улице Лавреньева.

Немногим дольше, с 8.00 до 18.00 электричество будет отключено в домах частного сектора Приволжского района по улицам: Горийская, Запорожская, Липецкая, Пожарная, Прибрежная, Цветочная.

ИСТОЧНИК KP.RU