Громкий трансфер в КХЛ: "Ак Барс" теряет Ожиганова, но получит двух игроков
"Ак Барс" может потерять одного из ведущих защитников. Игорь Ожиганов появился в казанском клубе только минувшим летом. Он вернулся в Россию после года в НХЛ, но ЦСКА, которому и принадлежали права на игрока, решил обменять игрока в "Ак Барс" на Иржи Секача.
В нынешнем сезоне Ожиганов сыграл за казанцев 19 матчей, отметившись 1 голом и 7 передачами. Теперь хоккеиста сватают в питерский СКА. При этом, по данным портала Championat.com, "Ак Барс" за Ожиганова получит сразу двух игроков - защитника Романа Рукавишникова и форварда Виктора Тихонова.
Рукавишников в нынешнем сезоне отдал две голевые передачи в 22 матчах за СКА. Тихонов сыграл лишь 9 матчей, забив в них 1 гол.
ИСТОЧНИК KP.RU