2019-11-06T18:22:33+03:00
Спорт

Громкий трансфер в КХЛ: "Ак Барс" теряет Ожиганова, но получит двух игроков

Казанцы отпустят игрока обороны в питерский СКА в обмен на защитника Рукавишникова и форварда Тихонова
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: КХЛ.Фото: КХЛ.
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"Ак Барс" может потерять одного из ведущих защитников. Игорь Ожиганов появился в казанском клубе только минувшим летом. Он вернулся в Россию после года в НХЛ, но ЦСКА, которому и принадлежали права на игрока, решил обменять игрока в "Ак Барс" на Иржи Секача.

В нынешнем сезоне Ожиганов сыграл за казанцев 19 матчей, отметившись 1 голом и 7 передачами. Теперь хоккеиста сватают в питерский СКА. При этом, по данным портала Championat.com, "Ак Барс" за Ожиганова получит сразу двух игроков - защитника Романа Рукавишникова и форварда Виктора Тихонова.

Рукавишников в нынешнем сезоне отдал две голевые передачи в 22 матчах за СКА. Тихонов сыграл лишь 9 матчей, забив в них 1 гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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