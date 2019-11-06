2019-11-06T16:11:06+03:00
Происшествия

В Марий Эл росгвардейца задержали мужчину с топором

Злоумышленник угрожал расправой соседу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Росгвардейцы задержали мужчину с топоромРосгвардейцы задержали мужчину с топоромФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
Изменить размер текста:

Днем во вторник, 5 ноября, сотрудники Росгвардии Марий Эл полуили тревожное сообщение, что в одном из дворов по улице Строителей в поселке Оршанка мужчина с топором в руках угрожает прохожим.

Мужчину с топором удалось задержать совместно с сотрудниками полиции. Им оказался 33-летний ранее судимый безработный мужчина.

- Как выяснили стражи правопорядка, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал топором и высказывал слова угрозы расправой своему соседу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Громкий трансфер в КХЛ: "Ак Барс" теряет Ожиганова, но получит двух игроков
"Дай позвонить": Житель Ульяновска одолжил телефон собутыльнику, а тот его украл
В Татарстане во время лобового столкновения пострадал один из водителей
В Татарстане во время пожара спасли четверых человек, трое из них дети
В Казани пенсионерке зажало ногу дверью троллйбуса
В Чувашии иномарка сбила насмерть пенсионерку, переходящую дорогу на "зеленый"
В Чувашии сгорела администрация сельского поселения
В Казани упавшая балка смертельно травмировала строителя
В Чувашии жилкомиссия без экспертиз признала дом не аварийным
В Казани приезжего мужчину будут судить за попытку изнасилования беременной постоялицы хостела
В Марий Эл 5-летняя девочка упала с высоты
Татарстан попал в топ-6 регионов России с высоким риском аварийности на дорогах
Пойманную в Татарстане кошку-наркокурьера передали в приют для бездомных животных
В Марий Эл за четыре часа были сбиты две пенсионерки
Московского шамана задержали за посылку, которая пришла в Чувашию
В Марий Эл водитель насмерть раздавил лежащего на дороге мужчину
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин вручил полицейским единовременные выплаты на покупку жилья
Владимир Путин принял предложение провести в Казани Совет по русскому языку
Когда в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль-2019
Чебоксары стали лучшей столицей Приволжского федерального округа по качеству городской среды
Казанца за кражу телефона со стола кафе приговорили к колонии строгого режима
В Камско-Устьинском районе Татарстана ликвидированы свалки площадью 1 303 квадратных метров
В Чувашии по ошибке переименовали речку
В Марий Эл больше недели ищут пропавшего мужчину, который нуждается в медпомощи
Замахнулся лопатой и угрожал убить: жителя Чебоксар за жестокое обращение с сыном приговорили к колонии