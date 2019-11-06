В Марий Эл росгвардейца задержали мужчину с топором
Днем во вторник, 5 ноября, сотрудники Росгвардии Марий Эл полуили тревожное сообщение, что в одном из дворов по улице Строителей в поселке Оршанка мужчина с топором в руках угрожает прохожим.
Мужчину с топором удалось задержать совместно с сотрудниками полиции. Им оказался 33-летний ранее судимый безработный мужчина.
- Как выяснили стражи правопорядка, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал топором и высказывал слова угрозы расправой своему соседу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.
Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".
ИСТОЧНИК KP.RU
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