В Казани пенсионерке зажало ногу дверью троллйбуса
Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 5 ноября на остановке "Проспект Победы" в Приволжском районе столицы Татарстана. Очевидцы рассказали, что женщина пенсионного возраста выходила из троллейбуса 12 маршрута, когда водитель закрыл двери и начал движение. Ногу пенсионерки зажало, и несколько метров женщину протащило за троллейбусом.
Остановилась многотонная машина только после того, как закричали пассажиры. Вместо того. чтобы вызвать медиков и Госавтоинспекцию, дождался, когда водитель автобуса №30, ставшего свидетелем происшествия, окажет помощь женщине, закрыл двери и уехал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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