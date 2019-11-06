В Чувашии иномарка сбила насмерть пенсионерку, переходящую дорогу на "зеленый"
Смертельная авария произошла 5 ноября, во вторник, в 20.47 а Новочебоксарске. 70-летняя женщина начала переходить дорогу на перекрестке, когда для пешеходов загорелся "зеленый" сигнал светофора. 59-летний водитель иномарки «Форд Транзит» грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешехода на "зебре".
В результате наезда пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте наезда, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее, по неосторожности, смерть человека".
ИСТОЧНИК KP.RU
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