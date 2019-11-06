В Казани приезжего мужчину будут судить за попытку изнасилования беременной постоялицы хостела
35-летний житель Нижегородской области обвиняют в незаконном проникновении в жилище и попытке изнасилования.
Как следует из материалов уголовного дела, 25 июля этого года в Казани мужчина снимал номер в одном из хостелов на улице Вишневского. Там он по пьяни залез в чужой номер, где напал на 30-летнюю беременную женщину. По версии следствия, мужчина угрожал постоялице ножом и попытался ее изнасиловать. Женщину отбил появившийся в комнате ее отчим. Злоумышленник был задержан и помещен под стражу.
- Мужчина свою вину признал лишь в части незаконного проникновения. Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы на рассмотрение в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU