2019-11-06T13:13:19+03:00
Происшествия

В Казани приезжего мужчину будут судить за попытку изнасилования беременной постоялицы хостела

На помощь женщине поспешил ее отчим
Олег ЛУГОВОЙ
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Сам обвиняемый признался лишь в том, что он незаконно проник в номер.Сам обвиняемый признался лишь в том, что он незаконно проник в номер.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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35-летний житель Нижегородской области обвиняют в незаконном проникновении в жилище и попытке изнасилования.

Как следует из материалов уголовного дела, 25 июля этого года в Казани мужчина снимал номер в одном из хостелов на улице Вишневского. Там он по пьяни залез в чужой номер, где напал на 30-летнюю беременную женщину. По версии следствия, мужчина угрожал постоялице ножом и попытался ее изнасиловать. Женщину отбил появившийся в комнате ее отчим. Злоумышленник был задержан и помещен под стражу.

- Мужчина свою вину признал лишь в части незаконного проникновения. Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы на рассмотрение в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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