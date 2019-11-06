2019-11-06T11:26:59+03:00
Происшествия

В Марий Эл за четыре часа были сбиты две пенсионерки

Всех их с места наезда госпитализировали с различными травмами
Олег ЛУГОВОЙ
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В одном из случаев пожилая женщина переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте.В одном из случаев пожилая женщина переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне около 14.00 в Йошкар-Оле на улице Карла Либкнехта автомобиль Nissan сбил 79-летнюю пенсионерку. По предварительным данным, около жилого дома 50-летний водитель сдавал назад и наехал на женщину. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадавшая пешеход была госпитализирована.

Не прошло и четырех часов, как случился еще один наезд на пенсионерку, в этот раз в Волжске. Там на улице Ленина 25-летняя девушка-водитель автомобиля марки ВАЗ сбила 81-летнюю женщину. Последняя, по предварительным данным, пересекала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Получившая травмы пешеход также была госпитализирована с места ДТП. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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