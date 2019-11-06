2019-11-06T11:05:25+03:00
Происшествия

Московского шамана задержали за посылку, которая пришла в Чувашию

Для своих обрядов он заказал наркотики из Перу
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Задержанный практиковал перуанские обряды. Фото: pixabay.comЗадержанный практиковал перуанские обряды. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Таможенники и сотрудники ФСБ распутали запутанную схему доставки из Перу. Так в сентябре этого года россиянин заказал в этой стране через интернет посылку. Для этого мужчина использовал паспорт метрового гражданина Грузии, а также указал адрес получателя дом в одной из деревень Чувашии, который в итоге оказался еще и нежилым.

Забрать «гостинец» из Южной Америки все в той же Чувашии должен был земляк заказчика. Вместе с этим пакетом его 31 октября и задержали правоохранители. Содержимое посылки тут же было отправлено на экспертизу. Она показала, что это наркотики - диметилтриптамин и гармин, весом в почти 1,5 килограмма.

В итоге, несмотря на всю предшествующую конспирацию, оперативникам удалось вычислить местонахождение настоящего заказчика и задержать его. Оказалось, что мужчина находился в Москве и является шаманом, проводящим перуанские обряды «аяхуаски», в которых используются присланные наркотики.

- За контрабанду наркотиков в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимум до 20 лет лишения свободы, - сообщили в приволжском таможенном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии иномарка сбила насмерть пенсионерку, переходящую дорогу на "зеленый"
В Чувашии сгорела администрация сельского поселения
В Казани упавшая балка смертельно травмировала строителя
В Чувашии жилкомиссия без экспертиз признала дом не аварийным
В Казани приезжего мужчину будут судить за попытку изнасилования беременной постоялицы хостела
В Марий Эл 5-летняя девочка упала с высоты
Татарстан попал в топ-6 регионов России с высоким риском аварийности на дорогах
Пойманную в Татарстане кошку-наркокурьера передали в приют для бездомных животных
В Марий Эл за четыре часа были сбиты две пенсионерки
В Марий Эл водитель насмерть раздавил лежащего на дороге мужчину
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин вручил полицейским единовременные выплаты на покупку жилья
Владимир Путин принял предложение провести в Казани Совет по русскому языку
Когда в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль-2019
Чебоксары стали лучшей столицей Приволжского федерального округа по качеству городской среды
Казанца за кражу телефона со стола кафе приговорили к колонии строгого режима
В Камско-Устьинском районе Татарстана ликвидированы свалки площадью 1 303 квадратных метров
В Чувашии по ошибке переименовали речку
В Марий Эл больше недели ищут пропавшего мужчину, который нуждается в медпомощи
Замахнулся лопатой и угрожал убить: жителя Чебоксар за жестокое обращение с сыном приговорили к колонии