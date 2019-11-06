Московского шамана задержали за посылку, которая пришла в Чувашию

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-06T11:05:25+03:00

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Таможенники и сотрудники ФСБ распутали запутанную схему доставки из Перу. Так в сентябре этого года россиянин заказал в этой стране через интернет посылку. Для этого мужчина использовал паспорт метрового гражданина Грузии, а также указал адрес получателя дом в одной из деревень Чувашии, который в итоге оказался еще и нежилым.

Забрать «гостинец» из Южной Америки все в той же Чувашии должен был земляк заказчика. Вместе с этим пакетом его 31 октября и задержали правоохранители. Содержимое посылки тут же было отправлено на экспертизу. Она показала, что это наркотики - диметилтриптамин и гармин, весом в почти 1,5 килограмма.

В итоге, несмотря на всю предшествующую конспирацию, оперативникам удалось вычислить местонахождение настоящего заказчика и задержать его. Оказалось, что мужчина находился в Москве и является шаманом, проводящим перуанские обряды «аяхуаски», в которых используются присланные наркотики.

- За контрабанду наркотиков в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимум до 20 лет лишения свободы, - сообщили в приволжском таможенном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU