В Марий Эл водитель насмерть раздавил лежащего на дороге мужчину
Пострадавший скончался на месте ДТП
Прибывшим медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.
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Накануне около 6.00 в Звениговском районе Марий Эл на 43 километре дороги «Вятка» произошел смертельный наезд на человека.
По предварительным данным, 50-летний водитель переехал мужчину, лежащего на проезжей части. ОТ полученных травм пострадавший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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