В Марий Эл водитель насмерть раздавил лежащего на дороге мужчину

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-06T10:24:38+03:00

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Накануне около 6.00 в Звениговском районе Марий Эл на 43 километре дороги «Вятка» произошел смертельный наезд на человека.

По предварительным данным, 50-летний водитель переехал мужчину, лежащего на проезжей части. ОТ полученных травм пострадавший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU