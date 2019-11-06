2019-11-06T10:04:14+03:00
Общество

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин вручил полицейским единовременные выплаты на покупку жилья

Эта социальная помощь может быть использована не только для приобретения квартиры, но и для строительства дома
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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Глава МВД Татарстана Артем Хохорин вручил полицейским единовременные социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Всего из рук министра ее получили 58 сотрудников ведомства.

Среди них и сотрудники аппарата МВД Татарстана, УМВД Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского района, Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Высокогорского, Зеленодольского, Кукморского, Лениногорского, Менделеевского, Сармановского и Чистопольского районов, а также ветераны ведомства.

СПРАВКА

Сейчас в МВД Татарстана на учете для получения единовременной социальной выплаты на покупку или строительство жилья состоит 3 950 семей сотрудников и пенсионеров ведомства. С 2012 года по октябрь 2019 года их было выдано на сумму более чем 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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