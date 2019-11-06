Глава МВД Татарстана Артем Хохорин вручил полицейским единовременные выплаты на покупку жилья
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин вручил полицейским единовременные социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Всего из рук министра ее получили 58 сотрудников ведомства.
Среди них и сотрудники аппарата МВД Татарстана, УМВД Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского района, Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Высокогорского, Зеленодольского, Кукморского, Лениногорского, Менделеевского, Сармановского и Чистопольского районов, а также ветераны ведомства.
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Сейчас в МВД Татарстана на учете для получения единовременной социальной выплаты на покупку или строительство жилья состоит 3 950 семей сотрудников и пенсионеров ведомства. С 2012 года по октябрь 2019 года их было выдано на сумму более чем 2 миллиарда рублей
ИСТОЧНИК KP.RU