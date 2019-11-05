В Альметьевском районе Татарстана экологи обнаружили свалку ртутных ламп

СЕГОДНЯ 18:27 2019-11-05T18:27:31+03:00

Ее организатор может быть оштрафован на сумму до полумиллиона рублей

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На территории садового общества в Альметьевском районе Татарстана была обнаружена свалка ртутных, люминесцентных ламп. Ее площадь составила около 26 квадратных метров.

- Инспекторами Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана уже возбуждено административное расследование в отношении пока неустановленных лиц, - сообщает пресс-служба ведомства.

Организатор свалки может быть оштрафован на сумму до полумиллиона рублей. Ему вменят действия (бездействия), повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU