В Альметьевском районе Татарстана экологи обнаружили свалку ртутных ламп
Ее организатор может быть оштрафован на сумму до полумиллиона рублей
Фото: пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана
Изменить размер текста:
На территории садового общества в Альметьевском районе Татарстана была обнаружена свалка ртутных, люминесцентных ламп. Ее площадь составила около 26 квадратных метров.
- Инспекторами Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана уже возбуждено административное расследование в отношении пока неустановленных лиц, - сообщает пресс-служба ведомства.
Организатор свалки может быть оштрафован на сумму до полумиллиона рублей. Ему вменят действия (бездействия), повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде.
ИСТОЧНИК KP.RU