В Татарстане по подозрению в вымогательствах задержали группу подростков

СЕГОДНЯ 17:56 2019-11-05T17:56:47+03:00

Свои криминальные похождения они снимали на мобильный телефон

Изменить размер текста: A A

Группу подростков, устроивших настоящий террор в Набережных Челнах, разыскивали после того, как в полицию обратились родители двух несовершеннолетних. 1 октября неизвестные подростки угрожали расправой 13-летнему школьнику, требуя от него две тысячи рублей

Уже 14 октября группа, в которую входили несколько несовершеннолетних, вымогала две тысячи рублей у 16-летнего подростка. При этом они несколько раз ударили его руками и ногами в голову. При этом все происходящее злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Вымогательство", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Пятерых злоумышленников удалось установить и задержать. Ими оказались подростки в возрасте от 13 до 15 лет. Сейчас они помещены в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU