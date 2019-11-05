В Татарстане по подозрению в вымогательствах задержали группу подростков
Группу подростков, устроивших настоящий террор в Набережных Челнах, разыскивали после того, как в полицию обратились родители двух несовершеннолетних. 1 октября неизвестные подростки угрожали расправой 13-летнему школьнику, требуя от него две тысячи рублей
Уже 14 октября группа, в которую входили несколько несовершеннолетних, вымогала две тысячи рублей у 16-летнего подростка. При этом они несколько раз ударили его руками и ногами в голову. При этом все происходящее злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона.
- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Вымогательство", - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Пятерых злоумышленников удалось установить и задержать. Ими оказались подростки в возрасте от 13 до 15 лет. Сейчас они помещены в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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