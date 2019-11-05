2019-11-05T17:31:50+03:00
Происшествия

В Татарстане после застолья гости зарезали хозяев

Их тела обнаружили только через несколько дней
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Сотрудников полиции и коммунальных служб 2 ноября вызывали жильцы многоквартирного дома на улице Паратской в Зеленодольске. Их беспокоил характерный запах, и тревога оказалась не беспочвенной: когда вскрыли дверь квартиры, обнаружили тела 53-летнего мужчины и его 41-летней сожительницы. Эксперты насчитали на них несколько ножевых ранений. Убитые пролежали там не менее 10 суток.

Соседи рассказали, что парочка злоупотребляла спиртным.

- По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", - сообщили в СУ СК Татарстана. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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