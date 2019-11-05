В Татарстане после застолья гости зарезали хозяев

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-05T17:31:50+03:00

Их тела обнаружили только через несколько дней

Изменить размер текста: A A

Сотрудников полиции и коммунальных служб 2 ноября вызывали жильцы многоквартирного дома на улице Паратской в Зеленодольске. Их беспокоил характерный запах, и тревога оказалась не беспочвенной: когда вскрыли дверь квартиры, обнаружили тела 53-летнего мужчины и его 41-летней сожительницы. Эксперты насчитали на них несколько ножевых ранений. Убитые пролежали там не менее 10 суток.

Соседи рассказали, что парочка злоупотребляла спиртным.

- По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", - сообщили в СУ СК Татарстана. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU