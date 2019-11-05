СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-05T15:29:11+03:00

В республике два новых председателя и один новый заместитель

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Документ появился на официальном портале правовой информации страны.

Так, заместителем председателя Авиастроительного районного суда Казани становится Ильшат Тухватуллин. Председателем Приволжского районного суда Казани – Ринат Сафин. Председателем Пестречинского районного суда Татарстана – Ирек Набиев.

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ИСТОЧНИК KP.RU