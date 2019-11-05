Казанца за кражу телефона со стола кафе приговорили к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-05T19:26:52+03:00

Он забрал гаджет за 9 тысяч рублей и скрылся

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29-летнего рецидивиста из Казани суд признал виновным в краже мобильного телефона. Речь идет об инциденте, который произошел в декабре 2016 года в одном из кафе на улице Батыршина.

Было установлено, что не раз судимый мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, и стянул со стола гаджет стоимостью 9 тысяч рублей. Вместе с добычей он поспешил скрыться.

В дальнейшем он был осужден за другое преступление. А теперь ответил и за эту кражу.

- Свою вину он полностью признал и был в итоге приговорен к наказанию в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU