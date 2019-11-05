В Татарстане ревнивец зарезал спящего соперника

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-05T16:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи предъявили обвинение в убийстве 46-летнему Александру Салманову, жителю села Ульянское Кайбицкого района республики. Свою вину мужчина не отрицает, а на время следствия его заключили под стражу.

Все произошло 1 ноября в доме потерпевшего - 38-летнего местного жителя. К нему 31 октября пришла давняя подруга. Женщина после ссор с сожителем Салмановым уходила к мужчине помоложе, и из-за этого с обвиняемым у нее снова возникали скандалы.

В тот вечер женщина снова пришла к потерпевшему, и вскоре за ней пришел Салманов. Троица сначала попыталась поговорить по душам, распили спиртное, но вскоре мужчины подрались и хозяин выставил гостя за порог.

Тот вернулся уже 1 ноября под утро, когда все спали, и ножом стал наносить беспорядочные удары спящему мужчине. Подруга убежала, а Салманов, расправившись с соперником, скрылся. Но позже его задержали.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU