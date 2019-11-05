В Чувашии по ошибке переименовали речку

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-05T19:04:53+03:00

За искажение названия виновные лица были оштрафованы на 8 тысяч рублей

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В Янтиковском районе Чувашии на четырех дорожных указателях неправильно написали название речки Соломинки. Так, по ошибке она была переименована в Соломенку. Это заметили в отделе землеустройства и мониторинга земель, геодезии и картографии Росреестра республики.

Искажение названия безнаказанным никто не оставил. Так, виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 8 тысяч рублей, сообщает «НА-СВЯЗИ.ru».

ИСТОЧНИК KP.RU