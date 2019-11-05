В Казани улицы Советская и Липатова останутся закрытыми до 20 ноября

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-05T14:25:51+03:00

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В столице Татарстана распоряжением местного Исполкома продлили действие ограничения на проезд транспорта по двум улицам - Советская и Липатова. Там нельзя будет проехать вплоть до 20 ноября этого года.

Так, речь идет об участках на улице Советская около дома №18 и на улице Липатова в районе перекрестка с Советской.

Причина неудобств для автомобилистов продолжающиеся работы по прокладке трубопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU