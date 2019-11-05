2019-11-05T14:39:07+03:00
Общество

В Казани скончалась журналист Татьяна Мамаева

Это произошло после продолжительной болезни
Лика ИСАЕВА
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Татьяна МамаеваТатьяна МамаеваФото: из личного архива
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Сообщение о том, что скончалась журналист, театральный критик, профессионал своего дела Татьяна Валентиновна Мамаева, появилось в соцгруппе Качаловского театра. Артисты и руководство коллектива написали короткие, но очень личные слова, провожая Татьяну: "Долгие годы она была рядом с нами в дни премьер, фестивалей, бенефисов, делила с нами наши радости и печали, была верным другом и соратником...

Светлая память о Татьяне Мамаевой навсегда останется в наших сердцах.."

Татьяна Мамаева – журналист, искусствовед. Она родилась в Казани, окончила филфак КГУ и искусствоведческий факультет ГИТИСа, во время учебы была вольнослушателем в Суриковском художественном институте.

Скончалась Татьяна Мамаева после продолжительной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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