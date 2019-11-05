Всероссийская перепись населения 2020 в Татарстане будет стоить около 360 миллионов рублей
Из них 300 миллионов будут потрачены на зарплату переписчикам, а 60 миллионов – на оснащение помещений
Всероссийская перепись населения в Татарстане состоится в октябре 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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В октябре 2020 года в Татарстане пройдет Всероссйиская перепись населения. На это из федерального бюджета будет выделено около 360 миллионов рублей. Из них 300 миллионов будут потрачены на зарплату переписчикам, а 60 миллионов – на оснащение помещений. Такие цифры назвала руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина на брифинге в Кабмине республики.
Гатауллина также отметила, что эта сумма – не конечная. Так, например, зарплата переписчиков будет зависеть от того штата, который сформируется в регионе после формирования оргплана.
ИСТОЧНИК KP.RU