2019-11-05T10:58:11+03:00
Происшествия

В Казани горит многоэтажка

Отрезанных от спасения людей эвакуируют пожарные
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пожар начался на кухнеПожар начался на кухне
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажки на улице Назарбаева в Вахитовском районе столицы Татарстана, поступило по телефону "112" во вторник, 5 ноября, в 9.44.

Приехавшие на место пожарные установили, что горит кухня в квартире, производится эвакуация жителей. Жители дома - с четвертого и выше этажей, просят о помощи - едкий дым отрезал им пути эвакуации.

- На спасение людей развёрнуты автоматический коленчатый подъёмник и автолестница, - сообщили в МЧС Татарстана. - С помощью высотной спецтехники из окон спасены пять человек. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Причина пожара устанавливается.

Как сообщили в МЧС республики, в 10.22 произошла ликвидация открытого горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл загорелся подвал многоквартирного дома, в котором жил бездомный
Всероссийская перепись населения 2020 в Татарстане будет стоить около 360 миллионов рублей
В Татарстане ищут пропавшую 82-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти
На подготовку к Новому году 2020 Казань готова потратить 5,2 миллиона рублей
7 ноября в ряде домов Советского района отключат воду
В День конституции Татарстана 2019 жители двух районов Казани останутся без света
В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб 56-летний мужчина
В Чебоксарах объявлена закупка стационарного поста полиции
В Казани неизвестные закидали камнями автомобиль ДПС
В Казани спасатели эвакуировали с 50 метровой высоты парализованного крановщика
"Крылья Советов" и "Рубин" голов друг другу не забили
В Чебоксарах установят 10 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора
Под Казанью появится новый бассейн за 157,7 миллиона рублей
“Водитель со стеклянными глазами”: в Чувашии задержали мужчину, который ехал из Питера в Уфу под наркотиками
Ноябрь 2019 в Татарстане: во вторник ветер до 20 м/с, а в среду до +11
Газон стадиона “Казань Арена” будет восстановлено за 96,1 миллиона рублей
Прокуратура требует от РЖД компенсацию за сбитого поездом лося в Татарстане
В Татарстане горела школа: детей в ней не было, эвакуировался только охранник