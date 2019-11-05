В Казани горит многоэтажка

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-05T10:58:11+03:00

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Сообщение о том, что загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажки на улице Назарбаева в Вахитовском районе столицы Татарстана, поступило по телефону "112" во вторник, 5 ноября, в 9.44.

Приехавшие на место пожарные установили, что горит кухня в квартире, производится эвакуация жителей. Жители дома - с четвертого и выше этажей, просят о помощи - едкий дым отрезал им пути эвакуации.

- На спасение людей развёрнуты автоматический коленчатый подъёмник и автолестница, - сообщили в МЧС Татарстана. - С помощью высотной спецтехники из окон спасены пять человек. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Причина пожара устанавливается.

Как сообщили в МЧС республики, в 10.22 произошла ликвидация открытого горения.

ИСТОЧНИК KP.RU