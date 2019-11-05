В Марий Эл больше недели ищут пропавшего мужчину, который нуждается в медпомощи

СЕГОДНЯ 18:51 2019-11-05T18:51:17+03:00

Калистрат Охотников отправился в Чувашию 28 октября, но до места назначения так и не доехал

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Калистрат Охотников ушел из дома в марийском поселке Черное озеро 28 октября. 38-летний мужчина собирался отправиться в поселок Северный, что в Чувашии, но до места назначения так и не доехал – пропал. Известно, что он нуждается в медицинской помощи.

Калистрат ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые короткие волосы и темно-серые глаза. На момент пропажи на нем были черная кожаная куртка до пояса, свитер в полоску, темно-синие болоньевые штаны и черные кроссовки.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Калистрата Охотникова, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU