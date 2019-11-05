На подготовку к Новому году 2020 Казань готова потратить 5,2 миллиона рублей
Уже 13 ноября состоится аукцион на 5,2 миллиона рублей, который объявило управление культуры Казани на подготовку к празднованию Нового 2020 года. На эту сумму пбедитель должен будет провести церемонию открытия главной елки столицы Татарстана, ледового городка и прочие технические моменты, без которых немыслимо празднование в общественных пространствах.
Заявки от всех желающих поучаствовать в этом аукционе принимают до 11 ноября.
Традиционно центром празднования станет Чаша, где уже с 20 декабря стартуют новогодние мероприятия.
- В течение 10 дней ожидаются концерты продолжительностью не менее 4 часов, - сообщили в мэрии Казани. - Запланирован 15-минутный новогодний пролог.
ИСТОЧНИК KP.RU
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