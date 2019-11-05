В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб 56-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-05T09:52:09+03:00

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Пожар в частном доме 56-летнего мужчины на улице Ленина в селе Березняк Кукморского района республики начался в 23.36 в понедельник, 4 ноября. К приезду первой пожарной машины открытым огнем горела веранда и чердачное помещение жилого дома по всей площади - 32 квадратных метра. Частично кровля уже обрушилась, и сильный ветер угрожал перебросить языки пламени на соседние дома.

Соседи рассказали, что внутри дома может находиться 56-летний хозяин.

Пожарные сумели справиться с огнем, и в 00.24 уже во вторник, 5 ноября, во время разбора завалов на чердаке жилого дома найдено тело мужчины.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU