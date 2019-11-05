В Казани неизвестные закидали камнями автомобиль ДПС
ЧП произошло 2 ноября, в субботу, в 22.54 на улице Бирюзовой в поселке Юдино Кировского района столицы Татарстана. Как стало известно "Комсомольской правда Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, там столкнулись две легковушки. На место аварии прибыл экипаж ДПС полка ДПС УМВД Казани. Когда сотрудники Госавтоинспекции оформляли аварию, к их автомобилю подбежали двое неизвестных и закидали камнями патрульный автомобиль.
Одного из нападавших удалось задержать сразу, но второму удалось скрыться.
- Автомобилю причинен ущерб, - сообщил собственный источник. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»