2019-11-05T08:58:49+03:00
Происшествия

В Казани неизвестные закидали камнями автомобиль ДПС

Один из нападавших задержан
Лика ИСАЕВА
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Одного из нападавших удалось задержать на месте нападенияОдного из нападавших удалось задержать на месте нападения
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ЧП произошло 2 ноября, в субботу, в 22.54 на улице Бирюзовой в поселке Юдино Кировского района столицы Татарстана. Как стало известно "Комсомольской правда Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, там столкнулись две легковушки. На место аварии прибыл экипаж ДПС полка ДПС УМВД Казани. Когда сотрудники Госавтоинспекции оформляли аварию, к их автомобилю подбежали двое неизвестных и закидали камнями патрульный автомобиль.

Одного из нападавших удалось задержать сразу, но второму удалось скрыться.

- Автомобилю причинен ущерб, - сообщил собственный источник. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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