Ноябрь 2019 в Татарстане: во вторник ветер до 20 м/с, а в среду до +11
Ночью снег, а днем дождь, таков прогноз Гидрометцентра Татарстана, на этот вторник, 5 ноября. При этом местами еще ожидается еще и сильный ветер до 15-20 м/с (в Казани 15-18 м/с). Также ночью и утром на дорогах опять же местами прогнозируется гололедица. Температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от +2 до +7 градусов (в Казани от +5 до +7).
В среду, 6 ноября, она начнет повышаться. Так днем ее максимальные значения будут в пределах от +6 до +11 градусов. Вместе с этим ожидается все тот же сильный ветер и дождь, на дорогах местами гололедица.
К слову, сильный ветер до 20 м/с с осадками в виде дождя в Татарстане продержатся вплоть до четверга, 7 ноября. Но на этом фоне произойдет потепление – днем максимум до +13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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