Ноябрь 2019 в Татарстане: во вторник ветер до 20 м/с, а в среду до +11

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-04T15:46:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью снег, а днем дождь, таков прогноз Гидрометцентра Татарстана, на этот вторник, 5 ноября. При этом местами еще ожидается еще и сильный ветер до 15-20 м/с (в Казани 15-18 м/с). Также ночью и утром на дорогах опять же местами прогнозируется гололедица. Температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от +2 до +7 градусов (в Казани от +5 до +7).

В среду, 6 ноября, она начнет повышаться. Так днем ее максимальные значения будут в пределах от +6 до +11 градусов. Вместе с этим ожидается все тот же сильный ветер и дождь, на дорогах местами гололедица.

К слову, сильный ветер до 20 м/с с осадками в виде дождя в Татарстане продержатся вплоть до четверга, 7 ноября. Но на этом фоне произойдет потепление – днем максимум до +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU