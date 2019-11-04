В Татарстане горела школа: детей в ней не было, эвакуировался только охранник
Накануне днем – в 13.22, по системе «112» поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Карабаш Бугульминсого района Татарстана горит школа №2 (улица Вахитова, д 23)
Туда по автоматическому вызову №2 тут же были брошены силы местного пожарно-спасательного гарнизона.
По прибытию на место спасателями наблюдались клубы дыма, идущие из кона второго этажа образовательного учреждения.
Еще до их прибытия из здания самостоятельно эвакуировался охранник школы. К счастью, ЧП произошло в воскресенье и во время каникул так, что кроме мужчины никого в здании не было.
- В 14.01 пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Горела б/у оргтехника и вещи в помещении архива. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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