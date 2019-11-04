“Водитель со стеклянными глазами”: в Чувашии задержали мужчину, который ехал из Питера в Уфу под наркотиками

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-04T16:14:37+03:00

От медицинского освидетельствования он отказался [фото]

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В Чувашии ночью сотрудники госавтоинспекции остановили легковушку. Причина того - подозрительное поведение ее водителя. За рулем машины сотрудники ГИБДД увидели мужчину со стеклянными глазами.

Как оказалось, автомобиль направлялся из Санкт-Петербурга в Уфу. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования он, правда, отказался.

Фото: УГИБДД Чувашия

ИСТОЧНИК KP.RU