2019-11-04T13:39:30+03:00
Общество

В казанском торговом центре «Парк Хаус» охранник подрался с посетителем

Один из них уже написал заявление в полицию [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Интернет-ресурс «Еду в Татарстан» распространил в соцсетях видео драки в казанском торговом центре «Парк Хаус».

На записи видно, что потасовка произошла между молодым человеком, предположительно рядовым посетителем ТЦ, и охранником.

В казанском торговом центре «Парк Хаус» охранник подрался с посетителем.соцсети

Как утверждают авторы видео, инцидент произошел из-за того, что охрана заподозрила парня в воровстве вещей из одного из магазинов. Вместо того, чтобы вызвать полицию, как положено в таких случаях, вопрос попытались решить на месте. Возможно, что такое задержание не понравилось посетителю и началась драка.

К этому моменту известно, что охранник, участвовавший в потасовке с посетителем, уже написал на него заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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