В казанском торговом центре «Парк Хаус» охранник подрался с посетителем
Интернет-ресурс «Еду в Татарстан» распространил в соцсетях видео драки в казанском торговом центре «Парк Хаус».
На записи видно, что потасовка произошла между молодым человеком, предположительно рядовым посетителем ТЦ, и охранником.
В казанском торговом центре «Парк Хаус» охранник подрался с посетителем.соцсети
Как утверждают авторы видео, инцидент произошел из-за того, что охрана заподозрила парня в воровстве вещей из одного из магазинов. Вместо того, чтобы вызвать полицию, как положено в таких случаях, вопрос попытались решить на месте. Возможно, что такое задержание не понравилось посетителю и началась драка.
К этому моменту известно, что охранник, участвовавший в потасовке с посетителем, уже написал на него заявление в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU